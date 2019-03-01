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03. 01. 2019

Под завалами в Магнитогорске нашли 36 погибших

Спасатели извлекли из-под завалов в Магнитогорске тела еще двух женщин и мужчины. Таким образом общее число жертв обрушения подъезда жилого дома составило 36 человек, сообщает Интерфакс.

В пресс-службе МЧС России уточнили, что на данный момент остается неизвестной судьба пяти человек.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва газа произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Среди погибших шестеро детей.

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Источник: korrespondent.net

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