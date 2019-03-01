США оставят в Афганистане ударные группы − СМИ

Пентагон намерен вдвое сократить военное присутствие в Афганистане, однако оставит в стране ударные группы войск специального назначения. Об этом в среду, 2 января, сообщил портал Military.com.

По информации портала, командующий миссией НАТО в Афганистане генерал Остин Скотт Миллер планирует в ближайшие 8-12 месяцев вывести с территории страны порядка семи тысяч американских военнослужащих.

При этом ударные группы американских войск специального назначения, которые останутся в Афганистане, будут проводить рейды против боевиков Талибана и террористической группировки "Исламское государство".

Напомним, в конце декабря появилась информация о том, что Трамп планирует вывести из Афганистана почти половину военного контингента США. В Белом доме эти данные не подтвердили.

Экс-командующий силами США в Афганистане предостерег от выведения войск

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Источник: korrespondent.net