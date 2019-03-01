Лента RSS
Подписаться на ленту
03 января 2019, четверг, 11:05
-3°C
Завтра -4°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,49
03. 01. 2019

В Китае через 30 лет казнили убийцу и насильника

В Китае в четверг, 3 января, привели в исполнение смертный приговор в отношении серийного убийцы и насильника Гао Чэнъюна. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на народный суд средней ступени города Байинь китайской провинции Ганьсу.

"На основании выданного председателем Верховного народного суда КНР распоряжения о приведении в исполнение смертного приговора, 3 января в первой половине дня Гао Чэнъюн был казнен", - сообщили в суде.

Суд в марте прошлого года признал обвиняемого виновным в совершении умышленного убийства 11 женщин, а также изнасилований, разбойных нападений и надругательств над трупами. Его приговорили к высшей мере наказания.

В период с 1988 по 2002 год в городе Байинь провинции Ганьсу произошло 10 случаев изнасилований с убийствами. Самой младшей жертве было лишь 8 лет. Бесчеловечность и жестокость преступлений посеяли панику среди жителей города. В августе 2001 года министерство общественной безопасности взяло дело под свой контроль, однако расследование никак не продвигалось.

В марте 2015 года департамент общественной безопасности провинции Ганьсу возобновил расследование дела, благодаря изучению отпечатков пальцев и проведенных анализов ДНК следователям удалось установить подозреваемого.

Полиция задержала Гао Чэнъюна 26 августа 2016 года - спустя 28 лет после совершенного им первого преступления.

Напомним, в Японии в конце декабря повесили двух преступников. Еще более 100 ожидают высшей меры наказания.

Также ранее двух мужчина казнили в Беларуси.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Эх, как хорошо на природе... костер, палатка, чистый воздух, медведь....МЕДВЕДЬ?!!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.