В Дании выросло число погибших в результате крушения поезда

Количество жертв крушения поезда на мосту в Дании возросло до восьми человек. Об этом сообщает телеканал Sky News в четверг, 3 января.

Инцидент произошел накануне в среду на мосту Большой Бельт, пересекающем одноименный пролив и соединяющем острова Фюн и Зеландия, около 8:00 по местному времени.

По данным местных СМИ, авария произошла из-за того, что с грузового поезда, проезжавшего по встречному направлению, слетели куски обшивки, что вынудило машиниста пассажирского поезда произвести резкое торможение.

Пассажирский поезд, перевозивший 134 человек, включая трех машинистов, следовал в направлении Копенгагена из третьего по величине датского города Оденсе.

Ранее сообщалось о шести погибших и 16 пострадавших в результате аварии поезда в Дании.

Напомним, 13 декабря в Анкаре скоростной пассажирский поезд врезался в пешеходный мост, после того как столкнулся на путях с другим составом. Часть моста упала на поезд, два вагона сошли с рельсов. Тогда девять человек погибли и около 50 пострадали.

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Источник: korrespondent.net