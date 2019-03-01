В Турции из-за сильных снегопадов 754 населенных пункта оказались отрезаны от остального мира. Об этом сообщает Trthaber в четверг, 3 января.

Преимущественно заблокированными оказались небольшие деревни и хутора. В одной только провинции Муш 363 населенных пункта остались без транспортного сообщения.

В целом снегом замело около 4,5 тысяч километров дорог на востоке Турции.

Толщина снежного покрова составляет около 30 сантиметров.

На ликвидацию последствий непогоды брошены вся снегоуборочная техника. При этом синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в Турции.

Cмотрите фотогалерею: В Турции более 750 сел отрезаны от мира из-за снегопадов

Ранее сообщалось, что украинцев предупредили о резком ухудшении погоды в ближайшие дни из-за активного циклона. Надвигающиеся метели и сильный ветер могут привести к нарушениям электроснабжения населенных пунктов и движения транспорта.

Из-за осложнения погодных условий в ряде областей Украины на дорогах в течение 4-5 января будет дежурить 1591 полицейский патруль.

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Источник: korrespondent.net