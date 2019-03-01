В Китае произошло землетрясение, более 700 пострадавших

На юго-западе Китая произошло землетрясение магнитудой 5,3, в результате чего пострадали, по меньшей мере, 774 человека и поврежден 691 дом, в котором проживало более 270 семей. В частности, подземные толчки зафиксированы утром в четверг, 3 января, в провинции Сычуань, сообщает агентство Синьхуа.

По его данным, администрация провинции направила к месту происшествия предметы первой необходимости, теплую одежду, продукты питания и медикаменты. На месте находится группа спасателей, они до сих пор ведут работы по переселению местных жителей в безопасные районы.

При этом указано, что основные дороги, линии связи и линии электропередач повреждены не были.

Как уточнило издание, серия подземных толчков магнитудой 5,3 зафиксирована в четверг у уезда Гун города Ибинь. Очаг землетрясения залегал на глубине 15 км. По состоянию на 08:00 в регионе был зафиксирован 41 афтершок, каждый магнитудой менее 3,0.

Ранее землетрясение магнитудой 4,1 произошло в центральной Италии.

Напомним, 30 декабря 2018 года землетрясение магнитудой 3,2 произошло в Грузии.

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Источник: korrespondent.net