Число жертв взрыва в Магнитогорске вновь выросло

Российские спасатели извлекли тело 39-го погибшего из-под завалов разрушенного подъезда жилого дома в городе Магнитогорск. Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на пресс-службу МЧС РФ в четверг, 3 января.

"Из-под завалов извлечено тело женщины", – сказали в российском ведомстве.

Отмечается, что на данный момент остается неизвестной судьба двух человек, которые проживали в доме по улице Карла Маркса.

В свою очередь ТАСС сообщает, что поисково-спасательная операция на месте взрыва в Магнитогорске завершилась. Первый заместитель главы МЧС России Александр Чуприян заявил, что людей под завалами не осталось.

"Полчаса назад извлекли последнее тело. Поисково-спасательная операция завершена", – сказал он.

Напомним, утром 31 декабря 2018 года в Магнитогорске в результате взрыва произошло обрушение одного из подъездов панельного десятиэтажного жилого дома.

По предварительным данным, причиной трагедии стал взрыв бытового газа. Среди погибших шестеро детей.

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Источник: korrespondent.net