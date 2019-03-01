В Республике Сербской Новый год решили праздновать 14 января

Правительство Республики Сербской приняло решение назначить 14 января выходным в республике и праздновать в этот день Новый год. Об этом в четверг, 3 января, сообщает издание Nezavisne Novine.

Предполагается, что в назначенный праздничный день не будут работать республиканские органы власти и организации, органы местного самоуправления, государственные предприятия, учреждения и другие лица, празднующие Новый год по юлианскому календарю.

Как известно, государство Босния и Герцеговина состоит из двух образований - Республики Сербской и Федерации Боснии и Герцеговины.

Ранее в Православной церкви Украины рассказали, когда смогут перейти к празднованию Рождества Христова 25 декабря.

Также сообщалось, что девятилетний житель немецкого города Цетель вызвал полицию после того, как обнаружил, что подарки под новогодней елкой не соответствуют составленным им списку.

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Источник: korrespondent.net