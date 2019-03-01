Папа Римский созывает главных епископов мира из-за секс-скандала

Папа Римский Франциск в четверг, 3 января, подверг критике епископов из США из-за их междоусобных ссор и "неспособности проявить единство перед лицом серьезного кризиса вокруг сексуальных домогательств" католических священников. Об этом со ссылкой на обращение понтифика сообщает Reuters.

"Верующие люди и миссия Церкви продолжают очень страдать вследствие злоупотребления властью и сознанием и сексуальных домогательств, а также из-за неудовлетворительного способа борьбы с этим. Епископы больше указывают пальцами на других, чем ищут пути к примирению и единству", - говорится в сообщении.

Указано, что в своем длинном и необычном письме к американским епископам понтифик начал масштабный анализ текущего кризиса в католической церкви, связанном с раскрытием многочисленных фактов сексуальных домогательств со стороны священников, в том числе несовершеннолетних.

"А в следующем месяце Папа созывает всех главных католических епископов со всего мира в Ватикан для обсуждения вопроса защиты подростков от домогательств духовенства", - информирует агентство.

Ранее в США стало известно о том, что 301 священник в штате Пенсильвания сексуально эксплуатировал подростков в течение 70 лет. После этого другие штаты начали собственные расследования.

Папа Римский в прошлом году активно начал поднимать данный больной для церкви вопрос.

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Источник: korrespondent.net