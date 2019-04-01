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04. 01. 2019

Госдолг США максимально вырос при Трампе


Государственный долг США увеличился более чем на два триллиона долларов и достиг максимума за последние 70 лет с прихода Дональда Трамп на пост президента страны, сообщает телеканал CNN со ссылкой на данные минфина.
 
С 20 января 2017 года госдолг США увеличился на 10% и почти достиг отметки 22 триллиона (21,974 триллиона долларов) долларов. Уровень госдолга начал выравниваться в начале президентского срока Трампа, однако вновь начал резко расти в 2018 году.
 
По подсчетам Бюджетного управления Конгресса США (CBO), в прошлом году госдолг составил 78% ВВП США, что стало самым высоким показателем с 1950 года. Дефицит бюджета увеличился с 3,5% ВВП в 2017 году до 3,8% ВВП в 2018 году. 
 
Напомним, ранее Трамп назвал "единственную проблему" экономики США и заявил, что Штаты не собираются быть мировым полицейским. 

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Источник: korrespondent.net

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