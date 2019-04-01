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04. 01. 2019

В самолет Wizz Air попала молния


В самолет, который совершал рейс Гданьск – Ставангер (Норвегия) после взлета в четверг, 3 января, попала молния, сообщает tvn24.
 
"Соблюдая меры безопасности самолет был возвращен в Гданьск. Посадка произошла без проблем", – говорится в сообщении.
 
Пассажирский самолет принадлежит авиакомпании Wizz Air. Посадка была осуществлена в штатном режиме. В результате инцидента никто не пострадал.
 
Напомним, летом над Одесской областью в самолет попала молния. Кроме того, сообщалось, что в самолет принца Гарри и Меган Маркл попала молния.

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Источник: korrespondent.net

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