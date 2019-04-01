В США принят проект бюджета для завершения "шатдауна"

Палата представителей американского Конгресса приняла два законопроекта о финансировании правительства для завершения "шатдауна", сообщает CNN.

Речь идет о финансировании министерства внутренней безопасности до 8 февраля 2019 года и остальных ведомств до 30 сентября.

Согласно итогам голосования за первый документ высказались 239 конгрессменов, против - 192. Второй поддержали 241, против были 190 человек.

Главной причиной разногласий между партиями было финансирование работ по строительству стены на границе с Мексикой, за которую выступает администрация президента Дональда Трампа и многие республиканцы. В принятом документе запрошенные президентом $5 млрд на эти цели не предусмотрены.

Ожидается, что лидеры конгресса от обеих сторон встретятся с президентом в Белом доме в пятницу утром.

В администрации Трампа уже заявили, что выступают против этих законопроектов и будут советовать президенту наложить на него вето. На этот случай демократами подготовлен отдельный временный бюджет для Министерство внутренней безопасности, которое занимается строительством стены.

Напомним, 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикой. По мнению президента Дональда Трампа, на этот проект в бюджете должно быть заложено 5,7 млрд долларов.

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Источник: korrespondent.net