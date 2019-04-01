У берегов Китая столкнулись два судна - СМИ

В результате столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна, сообщает в пятницу, 4 января, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти, пропавшими без вести числятся восемь человек.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда.

О причинах инцидента информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Канаде две огромные баржи сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер.

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Источник: korrespondent.net