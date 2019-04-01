Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2019, пятница, 10:24
-6°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,18
  • € 2,48
04. 01. 2019

У берегов Китая столкнулись два судна - СМИ

В результате столкновения с грузовым судном из Гонконга у побережья Китая затонула рыболовецкая шхуна, сообщает в пятницу, 4 января, агентство Синьхуа со ссылкой на местные власти.

ЧП произошло в акватории уезда Пинтань. На борту затонувшего судна на момент аварии находились 14 членов экипажа. Шестерых из них удалось спасти, пропавшими без вести числятся восемь человек.

В данном районе продолжается поиск пропавших рыбаков. В поисково-спасательной операции задействованы вертолеты, а также находящиеся рядом суда.

О причинах инцидента информации не поступало.

Ранее сообщалось, что в Канаде две огромные баржи сорвались с якоря и повредили несколько объектов в порту города Ванкувер.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Предыдущая новость
Анекдот все анекдоты

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.