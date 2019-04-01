У офиса отделения правой партии Альтернатива для Германии в центре города Дебельн произошел взрыв, сообщает в пятницу, 4 января, Bild со ссылкой на полицию.

Как сообщил представитель полиции, инцидент произошел в четверг в 19.20 по местному времени. В результате происшествия никто не пострадал, было повреждено здание, в котором расположен офис партии, и соседние дома. Кроме того, взрыв повредил припаркованные рядом фургоны. Размер нанесенного ущерба пока неизвестен.

Указывается, что, по подозрениям правоохранительных органов, преступник мог действовать из политических мотивов. В расследовании также участвует управление уголовной полиции федеральной земли Саксония.

Cмотрите фотогалерею: В Германии произошел взрыв у офиса партии

Как сообщалось, в конце декабря в центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции.

Ранее произошел взрыв возле здания частного греческого телеканала Skai в окрестностях Афин.