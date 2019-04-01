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04. 01. 2019

В Китае впервые за 70 лет сократилось население - СМИ

По итогам прошлого года население Китая сократилось на 1,27 миллиона, сообщает AFP-

Экономист Су Цзянь из Пекинского университета и специалист по рождаемости И Фусянь из Висконсинского университета в Мадисоне (США) пришли к такому выводу после изучения статистики Государственного комитета по делам здравоохранения и планового деторождения КНР и других общедоступных данных.

Ученые подсчитали, что количество детей, родившихся в Китае, упало на 2,5 миллиона по сравнению с 2017 годом. Ожидалось, что этот показатель вырастет на 790 тысяч.

В Китае сокращение населения зафиксировано впервые за 70 лет. По мнению И Фусяня, эта тенденция может оказаться необратимой. Он связывает падающую рождаемость с уменьшением численности женщин детородного возраста и нежеланием заводить детей из-за растущих расходов на образование, жилье и медицинскую помощь.

Официальные данные об изменении численности населения Китая пока не опубликованы. Национальное бюро статистики КНР планирует обнародовать их до конца января. По оценке этой организации, в 2017 году в Китае жили 1,39 миллиарда человек.

В 1979 году власти Китая развернули кампанию по регулированию рождаемости, получившую название "Одна семья - один ребенок". В 2016 году ограничение на количество детей частично сняли, однако последовавший рост рождаемости не оправдал ожиданий.

В первый же год после снятия ограничений количество новорожденных достигло 18 млн 460 тыс, что стало самым высоким показателем с 2000 года.

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Источник: korrespondent.net

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