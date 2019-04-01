Тропический шторм обрушился на Таиланд

Первый за последние тридцать лет тропический шторм Пабук накрыл Таиланд. Об этом в пятницу, 4 января, пишет Еuronews.

Отмечается, что шторм обрушился на южное побережье, ломая на своем пути деревья и снося крыши домов.

Сопровождающий шторм ветер образовал высокие волны в Сиамском заливе. В провинции Накхонситхаммарат деревья упали на дома, нанеся огромный ущерб населению.

В результате стихии погиб по меньшей мере один человек. Жертвой стал рыбак, лодка которого опрокинулась из-за сильного ветра.

Ранее сообщалось, что жители южных провинций Таиланда покинули свои дома и прячутся в убежищах из-за урагана Пабук.

МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Таиланда в связи с приближением тропического шторма.

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Источник: korrespondent.net