Взрыв у офиса партии в Германии: задержаны три человека

Три человека задержаны в связи со взрывом у дверей общественной приемной правопопулистской партии Альтернатива для Германии (АдГ). Об этом сообщило в пятницу, 4 января, ведомство по уголовным делам федеральной земли Саксония.

Предполагаемые злоумышленники в возрасте 29, 32 и 50 лет были взяты под стражу еще накануне вечером, непосредственно после происшествия. Предположительно они действовали по политическим мотивам, уточнили в органах госбезопасности.

Вечером в четверг, 3 января, прогремел взрыв у дверей приемной АдГ в саксонском городке Дебельн. По словам представителя немецкой полиции, он был вызван неизвестным веществом, никто не пострадал. Взрыв повредил стекла и входные двери в здании, где расположен офис партии, и в нескольких соседних домах. Кроме того, повреждены несколько припаркованных автомобилей. Точный размер материального ущерба пока неизвестен.

Ранее в центре Афин у церкви святого Дионисия произошел взрыв, в результате чего ранен сотрудник полиции.

Источник: Русская служба DW

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net