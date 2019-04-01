В центре Кельна произошла стрельба

В центре Кельна в пятницу, 4 января, произошла стрельба, полицейские задержали одного подозреваемого. Об этом сообщает Bild.

По предварительным данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени недалеко от центрального вокзала. Полицейские вскоре задержали мужчину возле станции метро неподалеку.

По информации полиции, у задержанного было холодное оружие.

Также сообщается о втором подозреваемом, который направился к расположенному неподалеку берегу Рейна.

Полиция сообщила, что был проведен обыск в одном из зданий, расположенных на улице, где произошла стрельба. Никого не задерживали.

Ранее в Таиланде мужчина застрелил шестерых членов своей семьи.

Также сообщалось о нападении на церковь в Вене. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.

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Источник: korrespondent.net