В центре Кельна произошла стрельба

В центре Кельна в пятницу, 4 января, произошла стрельба, полицейские задержали одного подозреваемого. Об этом сообщает Bild.
По предварительным данным, стрельба произошла около 14:00 по местному времени недалеко от центрального вокзала. Полицейские вскоре задержали мужчину возле станции метро неподалеку.
По информации полиции, у задержанного было холодное оружие.
Также сообщается о втором подозреваемом, который направился к расположенному неподалеку берегу Рейна.
Полиция сообщила, что был проведен обыск в одном из зданий, расположенных на улице, где произошла стрельба. Никого не задерживали.
Ранее в Таиланде мужчина застрелил шестерых членов своей семьи.
Также сообщалось о нападении на церковь в Вене. В районе проведения операции полиции были слышны звуки стрельбы.
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Источник: korrespondent.net
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