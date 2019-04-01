В Швеции госпитализировали мужчину с лихорадкой Эбола

В Швеции госпитализировали больного с подозрением на лихорадку Эбола. Как CNN, больного обнаружили в больнице города Энчепинг в 80 км от столицы. После этого его доставили в госпиталь Университета Уппсалы.

Пока неизвестно, посещал ли больной очаги инфекции до того, как проявились симптомы.

"Пациент находился в Бурунди около трех недель и вернулся в Швецию три недели назад, сообщил главный медицинский директор Упсальского региона Микаэль Келер", - говорится в сообщении.

Келер также сказал, что больной посетил "в основном городские районы в Бурунди, где, насколько мы знаем, не было активной лихорадки Эбола". Но пациент показал потенциальные симптомы Эболы, включая рвоту кровью, по прибытии в больницу, - пояснил он.

Келер подчеркнул, что пока это только подозрение, результаты анализов должны будут известны чуть позже.

Власти заявили, что отделение неотложной помощи в Энчепинге в данное время закрыто, а за персоналом, который контактировал с пациентом, наблюдают.

Ранее Министерство здравоохранения Демократической республики Конго подтвердило девять летальных случаев после вспышки лихорадки Эбола.

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Источник: korrespondent.net