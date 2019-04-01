Лента RSS
Подписаться на ленту
04 января 2019, пятница, 22:55
-4°C
Завтра -1°C
Атм. дав. 750 мм
Ветер 3 м/с
Влаж. 83%
Курсы / Конвертер
  • $ 2,17
  • € 2,48
04. 01. 2019

В Италии с помощью экскаваторов у инкассаторов украли 2,3 млн евро

Итальянская полиция разыскивает грабителей, укравших 2,3 млн евро из банковского фургона. Автомобиль грабители поймали в ловушку на шоссе, сообщает ВВС.

Четверо злоумышленников заблокировали фургон двумя грузовиками на государственной автомагистрали возле города Бари, а затем выстрелила в воздух, чтобы запугать охранников.

Преступники использовали два экскаватора, чтобы вскрыть заднюю часть фургона и забрать наличные.

Трое охранников в фургоне не пострадали. Оба грузовика были подожжены, а экскаваторы были оставлены на месте ограбления.

Грабители в масках, у которых, как утверждается, было автоматическое оружие, сбежали на двух автомобилях. Деньги предназначались для выплаты пенсий в соседнем городе Матера.

Ранее на острове западный Шпицберген одноименного архипелага по обвинению в ограблении банка был задержан гражданин РФ.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Источник: korrespondent.net

Это Интересно
Мир
Анекдот все анекдоты

Перестаньте убивать селедку ради шуб!

еще
Видео
Спецпроекты
Опрос

В Украине 31 декабря стартовала президентская кампания. Следите ли вы за ее ходом?

Загрузка...

Категории

Разделы

Обратная связь

© 2005-2019 Телеграф - новости Беларуси и мира Все права соблюдены.