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04. 01. 2019

США не знают точных сроков вывода своих военных из Сирии

Власти США не могут назвать точные сроки вывода американских войск из Сирии. Об этом сообщают американские СМИ со ссылкой на госдепартамент США в пятницу, 4 января.

"У нас нет точных сроков вывода наших военных из Сирии", - приводят издания слова неназванного представителя госдепа.

При этом он подтвердил, что американские войска покидают Сирию. По его словам, вывод военных будет происходить таким образом, чтобы не дать террористам из "Исламского государства" вновь усилиться.

Ранее сегодня госсекретарь США Майк Помпео подтвердил, что процесс вывода американский военных из Сирии идет.

Напомним, 19 декабря президент США Дональд Трамп объявил о победе над ИГИЛ в Сирии. Позже в тот же день Белый дом сообщил о выводе американских войск из страны. Трамп свое решение объяснил тем, что сирийская кампания США не стоит ресурсов, которые тратятся на нее из американского бюджета.

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Источник: korrespondent.net

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