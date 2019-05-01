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05. 01. 2019

Трамп пригрозил ввести чрезвычайное положение в США

 
Президент США Дональд Трамп заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Reuters.
 
Американский лидер отметил, что для этого ему не понадобится одобрение Конгресса. При этом он не исключил, что с верхней палатой парламента удастся договориться.
 
Ранее Трамп выразил надежду на то, что бюджетный кризис удастся разрешить в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится долгое время.
 
Трамп заявил, что не уступит в споре о стене на границе с Мексикой
 
Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены на границе с Мексикой.

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Источник: korrespondent.net

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