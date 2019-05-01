У берегов Бенина пираты напали на корабль и похитили шесть человек

У берегов Бенина в ночь на 2 января пираты атаковали грузовое судно и захватили шесть членов экипажа. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на посольство России в Бенине.

Отмечается, что на борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно.

Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб Военно-морских сил Бенина.

В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.

По данным РИА Новости, пираты похитили шесть россиян из состава экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.

При этом, как сообщили агентству в спасательно-координационном центре Росморречфлота, на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец.

Указано, что на корабль ворвались от семи до девяти человек, вооруженные огнестрельным автоматическим и холодным оружием и начали грабить экипаж. "Через два часа бандиты покинули судно, похитив шесть членов экипажа, все граждане РФ (капитан, старший помощник капитана, 3-й помощник капитана, боцман, фиттер-сварщик, повар). Среди оставшихся 18 членов экипажа раненых, пострадавших нет", − сообщается в материалах структуры Росморречфлота. Украинский моряк освобожден из плена нигерийских пиратов

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Источник: korrespondent.net