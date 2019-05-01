У берегов Бенина пираты напали на корабль и похитили шесть человек

У берегов Бенина в ночь на 2 января пираты атаковали грузовое судно и захватили шесть членов экипажа. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Интерфакс со ссылкой на посольство России в Бенине.
Отмечается, что на борту судна находились 26 человек, в том числе, 20 россиян, четверо украинцев и двое граждан Грузии. Гражданство захваченных неизвестно.
Об инциденте российскую дипмиссию проинформировал штаб Военно-морских сил Бенина.
В настоящее время судно находится в территориальных водах Нигерии.
По данным РИА Новости, пираты похитили шесть россиян из состава экипажа контейнеровоза MSC Mandy в Гвинейском заливе.
При этом, как сообщили агентству в спасательно-координационном центре Росморречфлота, на борту находились 24 члена экипажа, в том числе 23 гражданина России и один украинец.
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Источник: korrespondent.net
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