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05. 01. 2019

У задержанного в Москве "шпиона" оказалось четыре паспорта

Задержанный в России и обвиненный в шпионаже Пол Уилан является гражданином четырех стран − США, Великобритании, Ирландии и Канады. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Интерфакс.

Ранее сообщалось, что Уилан имеет паспорт Канады. Власти страны подтвердили, что в курсе задержания в РФ одного из своих граждан.

Отмечается, что Уилан проживал США, но родился в Канаде − в семье выходцев из Великобритании. Паспорт Ирландии он получил, благодаря ирландским корням. 

По данным The Washington Post, Уилан стал гражданином четырех стран, так как в шутку соревновался с сестрой, пытаясь получить как можно больше паспортов.

Также стало известно, что мужчина направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.

Напомним, 28 декабря 2018 года Уилана задержали в Москве по подозрению в шпионаже.

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Источник: korrespondent.net

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