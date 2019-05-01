У задержанного в Москве "шпиона" оказалось четыре паспорта

Задержанный в России и обвиненный в шпионаже Пол Уилан является гражданином четырех стран − США, Великобритании, Ирландии и Канады. Об этом в пятницу, 4 января, сообщило агентство Интерфакс.
Отмечается, что Уилан проживал США, но родился в Канаде − в семье выходцев из Великобритании. Паспорт Ирландии он получил, благодаря ирландским корням.
По данным The Washington Post, Уилан стал гражданином четырех стран, так как в шутку соревновался с сестрой, пытаясь получить как можно больше паспортов.
Также стало известно, что мужчина направил запросы о помощи в посольства всех стран, гражданином которых является.
Напомним, 28 декабря 2018 года Уилана задержали в Москве по подозрению в шпионаже.
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Источник: korrespondent.net
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