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05. 01. 2019

На границе Газы протестовали тысячи палестинцев

На границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 4 января, проходили массовые протесты, участие в которых приняли около десяти тысяч палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.
 
Отмечается, что демонстранты метали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также поджигали покрышки, кроме того, они пытались прорвать заграждение.
 
Армейские подразделений использовали средства для разгона толпы, никто из военнослужащих не пострадал.
 
В министерстве здравоохранения Палестины информировали, что в столкновениях с израильскими военными на границе сектора Газа пострадали двадцать палестинцев, в том числе пять сотрудников скорой помощи.
 

Cмотрите фотогалерею: На границе Газы протестовали тысячи палестинцев

 
Напомним, с конца марта прошлого года в секторе Газа продолжаются протестные акции − так называемый Великий марш возвращения. Они регулярно перерастают в столкновения с израильскими военными.
 
В мае 2018 года ситуация обострились после решения США перенести посольство из Тель-Авива в Иерусалим.

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Источник: korrespondent.net

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