На границе Газы протестовали тысячи палестинцев

На границе Израиля с сектором Газа в пятницу, 4 января, проходили массовые протесты, участие в которых приняли около десяти тысяч палестинцев. Об этом сообщила пресс-служба израильской армии.

Отмечается, что демонстранты метали камни и бутылки с зажигательной смесью, а также поджигали покрышки, кроме того, они пытались прорвать заграждение.