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05. 01. 2019

Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на годы

 
Президент США Дональд Трамп выразил надежду разрешение бюджетного кризиса в ближайшие дни, однако тут же подтвердил готовность к тому, что приостановка работы ряда федеральных ведомств продлится месяцы и даже годы. Об этом он заявил журналистам в пятницу, 4 декабря.
 
"Совершенно верно. Я это сказал", − подтвердил он слова лидера демократов в сенате Чака Шумера о том, что готов ждать годы.
 
"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах... Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", − указал Трамп по итогам встречи с лидерами демократов.
 
При этом он не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.
 
По итогам встречи Трампа с лидерами Конгресса также было объявлено о создании специальной группы по решению вопроса с охраной госграницы США, которая соберется в эти выходные.
 
Ранее президент США заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.
 
Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены.

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Источник: korrespondent.net

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