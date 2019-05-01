Трамп заявил, что готов к "шатдауну" на годы

"Не думаю, что так будет, но я готов и думаю, что могу говорить и от имени республиканцев в нижней и верхней палатах... Я надеюсь, что это не продлится больше нескольких дней, что (федеральные ведомства) очень скоро возобновят работу", − указал Трамп по итогам встречи с лидерами демократов.

При этом он не исключил, что бюджетный кризис удастся разрешить в начале следующей недели.

По итогам встречи Трампа с лидерами Конгресса также было объявлено о создании специальной группы по решению вопроса с охраной госграницы США, которая соберется в эти выходные.

Ранее президент США заявил, что может объявить режим чрезвычайного положения в стране и "очень быстро" построить стену на границе с Мексикой.

Напомним, с 22 декабря работа правительства США частично приостановлена из-за того, что демократы в Конгрессе отказываются принимать бюджет, предусматривающий выделение около пяти миллиардов долларов на строительство стены.