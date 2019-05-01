В США продлили расследование "российского дела"

Федеральный суд округа Колумбия продлил работу комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием российского вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 4 января, сообщила газета The Hill.
Отмечается, что решение суда было вынесено за день до истечения срока полномочий комиссии под руководством Мюллера, который, как правило составляет 18 месяцев.
Напомним, в ходе расследования команда спецпрокурора предъявила обвинения 33 фигурантам, в том числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.
Сам Трамп неоднократно требовал прекратить расследование, которое он называл "охотой на ведьм". РФ также отрицает вмешательство в американские выборы.
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Источник: korrespondent.net
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