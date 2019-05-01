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05. 01. 2019

В США продлили расследование "российского дела"

Федеральный суд округа Колумбия продлил работу комиссии специального прокурора Роберта Мюллера, которая занимается расследованием российского вмешательства в президентские выборы в Соединенных Штатах. Об этом в пятницу, 4 января, сообщила газета The Hill.

Отмечается, что решение суда было вынесено за день до истечения срока полномочий комиссии под руководством Мюллера, который, как правило составляет 18 месяцев.

Представитель суда не уточнил, на какой период продлена работа комиссии, однако он не может превышать шести месяцев.

Напомним, в ходе расследования команда спецпрокурора предъявила обвинения 33 фигурантам, в том числе троим бывшим помощникам президента Дональда Трампа.

Сам Трамп неоднократно требовал прекратить расследование, которое он называл "охотой на ведьм". РФ также отрицает вмешательство в американские выборы.

Трамп: Расследование вмешательства РФ в выборы – незаконно

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Источник: korrespondent.net

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