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05. 01. 2019

Рекордное число американцев хотят покинуть США

Рекордное количество граждан США хотят переехать из страны, следует из опроса, проведенного социологической службой Gallup.

Покинуть Америку насовсем хотят 16 процентов опрошенных. Отмечается, что это самый высокий показатель за все время проведения опросов. Такой процент связывают с деятельностью президента США Дональда Трампа.

Отмечается, что во время правления его предшественника Барака Обамы покинуть страну хотели десять процентов американцев, во время правления Джорджа Буша-младшего этот показатель составлял 11 процентов.

Ранее сообщалось, что Нью-Йорк стремительно покидает средний класс. New York Post назвал это явление "шокирующим исходом".

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Источник: korrespondent.net

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