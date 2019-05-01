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05. 01. 2019

Стрельба в боулинг-клубе Лос-Анджелеса: три человека погибли

В пригороде Лос-Анджелеса Торранс произошла стрельба в боулинг-клубе Gable House Bowl, в результате котороый погибли три человека, еще четверо получили ранения, сообщает Sky News со ссылкой на полицию Калифорнии. По словам очевидцев, перед стрельбой в заведении произошла ссора.

В официальном Twitter местной полиции говорится о "многочисленных жертвах".

Горожанам сотрудники правоохранительных органов посоветовали воздержаться от появления в районе инцидента. 

Торранс расположен на побережье Тихого океана в 32 км к юго-востоку от Лос-Анджелеса. Его население составляет около 40 тысяч человек.

В октябре зафиксировали первые за 25 лет выходные, во время которых не произошло ни одного случая стрельбы в Нью-Йорке.

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Источник: korrespondent.net

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