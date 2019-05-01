В РЦП отреагировали на подписание Томоса

Русская православная церковь подписанный Вселенским патриархом Варфоломеем Томос о предоставлении автокефалии ПЦУ назвала "простой бумагой". Об этом председатель синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда написал в своем официальном Telegram-канале 5 января.

Православных христиан он призвал не забывать, что "главой темой для них сейчас является праздник Рождества".

"Как бы ни пытались некоторые украинские политики с помощью стамбульского патриарха украсть Рождество у миллионов верных в Украине - оно все равно наступит", - сказал представитель РПЦ.

Легойда почеркнул, что Томос "не обладает канонической силой", поскольку, как утверждает РПЦ, был подписан "в нарушении канонов". Томос он назвал "бумагой, являющейся результатом неуемных политических и личных амбиций".

Глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Иларион, в сво очередьь заявил, что прошедший 2018 год можно сравнить с 1054-м - годом Великого раскола в христианской церкви.

"Это ведь, в общем-то, был локальный конфликт между Константинополем и Римом. Но прошло уже почти десять веков, а разделение остается, и каких-то перспектив преодоления этого разделения не видно", - сказал представитель РПЦ.

На взгляд митрополита, теперь "в семье Православных церквей наступила ситуация такого же раскола, который может сохраниться на десятилетия или столетия".

Напомним, что российский президент Владимир Путин обвинил Варфоломея в коррумпированности в ходе своей пресс-конференции.

Позже Варфоломей сказал, что с Порошенко взял за автокефалию для украинской церкви не деньги, а конфеты и шоколад.

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Источник: korrespondent.net