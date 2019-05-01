Танец самой молодой конгрессвумен обсуждают в Сети

Самую молодую конгрессвумен в истории США, 29-летню Александрию Окасио-Кортес из Демократической партии осудили за видео с зажигательными танцами.

Опубликованная запись - короткая версия видео, записанного в Бостонском университете, где училась Окасио-Кортес. В этом ролике студенты танцуют под песню Lisztomania группы Phoenix.

3 января 2019 года - ее первый рабочий день, она принесла клятву и приступила к работе в Конгрессе. За несколько часов до этого в Twitter появилось видео, где Окасио-Кортес танцует в компании парней.

...High School video of Alexandria Ocasio-Cortez -- Congratulations New York! pic.twitter.com/VSKdUImhZj — Dan Jordan (@realdanjordan) 2 января 2019 г.

Сторонники Республиканской партии раскритиковали девушку. Один заявил, что после ухода из Конгресса Окасио-Кортес сможет "танцевать на сцене, где есть шест", а другой критик назвал ее "бестолочью".

За нее вступился голливудский актер Рассел Кроу, назвав ее "фантастической".

"Чем больше у нас будет таких политиков как она, тем скорее мы все будем танцевать", - написал он в Twitter.

Актер Зак Брафф назвал видео с танцами очаровательным.

В свою очередь, Окасио-Кортес подчеркнула, что для избранных государственных служащих нормально иметь репутацию хорошего танцора.

На второй день работы конгрессвумен опубликовала новое видео со своими танцами.

"Если республиканцы думают, что женщины, танцующие в колледже, это возмутительно, подождите, пока они узнают, что женщины танцуют и в Конгрессе!", - написала она.

Посмотреть эту публикацию в Instagram If Republicans thought women dancing in college is scandalous, wait till they find out women dance in Congress, too! 😉 Публикация от Alexandria Ocasio-Cortez (@ocasio2018) 4 Янв 2019 в 10:36 PST

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Источник: korrespondent.net