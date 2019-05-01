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05. 01. 2019

В Индии автобус со школьниками упал в ущелье: есть погибшие

Шесть детей и 40-летний водитель погибли в результате падения школьного автобуса в ущелье в индийском штате Химачал-Прадеш. Об этом в субботу, 5 января, сообщает NDTV.

Трагедия случилась в округе Сирмур, в районе города Санграх. Двенадцать школьников получили различные травмы, их госпитализировали.

По предварительным данным, водитель не справился с управлением на сложном участке горной дороги.

Ранее в Индии пассажирский автобус упал в ущелье, погибли 16 человек, еще 16 пострадали.

Также сообщалось, что на севере Индии в Гималаях автобус съехал в ущелье, в результате чего погибли, по меньшей мере, 44 пассажира.

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Источник: korrespondent.net

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