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05. 01. 2019

В Таиланде растет число жертв урагана Пабук

В Таиланде из-за тропического шторма Пабук погибли три человека. Об этом в субботу, 5 января, пишет Bangkok Post.

По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, два человека погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.

Из-за урагана в общей сложности эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.

Cмотрите фотогалерею: В Таиланде растет число жертв урагана Пабук

Напомним, 4 января шторм Пабук обрушился Таиланд, погиб по меньшей мере один человек.

Как сообщалось, жители южных провинций Таиланда покинули свои дома и прячутся в убежищах из-за урагана.

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Источник: korrespondent.net

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