В Таиланде растет число жертв урагана Пабук

В Таиланде из-за тропического шторма Пабук погибли три человека. Об этом в субботу, 5 января, пишет Bangkok Post.
По словам директора Управления по предупреждению и ликвидации последствий стихийных бедствий Таиланда Чаяпола Титисака, два человека погибли в округах Пак Пхананг и Чалерм Пракиат.
Из-за урагана в общей сложности эвакуировали 34 089 человек из 240 пострадавших районов.
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Напомним, 4 января шторм Пабук обрушился Таиланд, погиб по меньшей мере один человек.
Как сообщалось, жители южных провинций Таиланда покинули свои дома и прячутся в убежищах из-за урагана.
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Источник: korrespondent.net
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