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05. 01. 2019

"Желтые жилеты" возобновили протесты во Франции

Сотни демонстрантов акции "желтых жилетов" снова вышли на улицы городов Франции, продолжая протестовать из-за неудовольствия своим экономическим положением. Об этом в субботу, 5 января, сообщает Associated Press.

Число демонстрантов существенно сократилось по сравнению с акциями 2018 года.

Информации о вспышках насилия во время протестов пока не поступало. Метро в Париже продолжает работу в штатном режиме.

Линии парижского метро были открыты.

Власти предупредили, что не допустят незаконных действий. 

Cмотрите фотогалерею: "Желтые жилеты" возобновили протесты во Франции

Как сообщалось, "желтые жилеты" планируют 5 января провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа.

Во Франции задержали одного из лидеров "желтых жилетов"

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Источник: korrespondent.net

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