Протесты в Париже: полицейские применили слезоточивый газ

В Париже в субботу, 5 января, во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов. Об этом сообщает Reuters.

Отмечается, что несколько тысяч протестующих прошли от бульвара Елисейские поля через центр Парижа. Они скандировали гимн Марсельеза и размахивали плакатами "В отставку Макрона" и "Отмените привилегии для элиты".

Уличные протесты вскоре превратились в беспорядки. Протестующие швырнули файера в полицейских, перекрывших мост через реку Сену, и подожгли мусорные баки на бульваре Сен-Жермен.

В ответ правоохранители применили слезоточивый газ против участников протеста, пытавшихся пересечь мост через Сену. В результате беспорядков был подожжен речной ресторан.

Ранее сообщалось, что "желтые жилеты" планируют 5 января провести два митинга на Елисейских Полях и перед мэрией Парижа.

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Источник: korrespondent.net