Протесты в Париже: задержаны 103 участника

Правоохранители задержали 103 участника акций протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу, 5 января, сообщает AFP.
Отмечается, что 101 человек был взят под стражу.
В целом в антиправительственных акциях протеста движения "желтых жилетов", которые 5 января проходят в нескольких городах Франции, приняли участие более 25 тысяч человек. В Париже правоохранители насчитали минимум 3,5 тысяч демонстрантов.
Ранее сообщалось, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.
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Источник: korrespondent.net
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