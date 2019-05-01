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05. 01. 2019

Протесты в Париже: задержаны 103 участника

Правоохранители задержали 103 участника акций протеста "желтых жилетов" в Париже. Об этом в субботу, 5 января, сообщает AFP.

Отмечается, что 101 человек был взят под стражу.

В целом в антиправительственных акциях протеста движения "желтых жилетов", которые 5 января проходят в нескольких городах Франции, приняли участие более 25 тысяч человек. В Париже правоохранители насчитали минимум 3,5 тысяч демонстрантов.

Ранее сообщалось, что в Париже во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

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Источник: korrespondent.net

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