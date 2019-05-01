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05. 01. 2019

Протесты во Франции: число участников увеличилось до 50 тысяч

Число участников манифестаций "желтых жилетов" во Франции возросло до 50 тысяч человек. Об этом в субботу, 5 января, информирует телеканал LCI со ссылкой на главу МВД страны Кристофа Кастанера, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 25 тысяч протестующих.

По последним данным полиции, в Париже в ходе манифестаций было задержано и помещены под стражу 24 человека.

Как сообщалось, в Париже 5 января во время акции протеста "желтых жилетов" полицейские применили слезоточивый газ против демонстрантов.

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Источник: korrespondent.net

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