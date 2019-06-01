Убийство студенток в Харькове: подозреваемого задержали



Турецкие правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух иностранных студенток в Харькове, сообщает DHA в субботу, 5 января.



Отмечается, что задержанный прибыл в Турцию 2 января. Цокмез Гусну Цан, который подозревается в убийстве двух иностранных студенток, был задержан на кладбище возле могилы отца и доставлен в турецкое Бюро общественной безопасности.







Напомним, 3 января в Харькове в съемной квартире нашли убитыми двух иностранных студенток 20 и 22 лет. Гражданки Турции учились на втором курсе Харьковского национального университета Каразина. Об их исчезновении сообщил однокурсник.



В полицию сообщили, что одним из участников убийства иностранок в Харькове мог быть уроженец Турции 1992 года рождения, который после преступления покинул территорию Украины.

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Источник: korrespondent.net