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06. 01. 2019

США решили оставить часть войск в Сирии – СМИ


Часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.
 
По его словам, президент Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти США считают, что оставшиеся в Сирии боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" будут уничтожены в течение нескольких недель.
 
Он также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак.
 
Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ. 

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Источник: korrespondent.net

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