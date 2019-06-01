США решили оставить часть войск в Сирии – СМИ



Часть военнослужащих США может остаться на юге Сирии на неопределенный срок. Об этом сообщает NBC со ссылкой на высокопоставленный источник в Белом доме.



По его словам, президент Дональд Трамп не обговаривал сроки полного вывода войск, но власти США считают, что оставшиеся в Сирии боевики запрещенной террористической организации "Исламское государство" будут уничтожены в течение нескольких недель.



Он также отметил, что военнослужащих, которые покидают Сирию, направят в Ирак.



Напомним, 19 декабря 2018 года президент США Дональд Трамп объявил о выводе войск из Сирии. Американский лидер объяснил такое решение окончательной победой над террористами ИГ.

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Источник: korrespondent.net