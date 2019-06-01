В Таиланде перевернулся автобус с туристами: есть жертвы



По дороге в Бангкок двухэтажный туристический автобус попал в ДТП, в результате чего погибли шесть человек, сообщает The Bangkok Post.

Авария произошла вечером 5 января в центральной таиландской провинции Патумтхани. Автобус перевернулось во время дождя, когда водитель попытался избежать столкновения с другим автомобилем, затормозив.

В результате произошедшего погибли четыре женщины и мужчина, а также младенец. Еще 50 человек пострадали.

Напомним, 4 января на Таиланд обрушился первый за последние тридцать лет тропический шторм. МИД призвал украинцев воздержаться от посещения Таиланда.

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Источник: korrespondent.net