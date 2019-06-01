В РФ не планируют обмен "шпионами" с США

В Министерстве иностранных дел России заявили, что не видят причин ставить вопрос об обмене Пола Уилана, которого обвиняют в шпионаже, на россиян, арестованных в других странах, сообщил заместитель главы ведомства Сергей Рябков, передает Интерфакс.

"Ситуация с гражданином США и ряда других стран Полом Уиланом развивается в строгом соответствии с требованиями нашего законодательства, а также в соответствии с нашими двосторонними обязательствами, касающихся обеспечения консульского доступа к гражданину указанных стран", - отметил он.

Перед этим депутат верхней палаты российского парламента Олег Морозов назвал Пола Уилана кандидатом для обмена на россиян, арестованных в США - Виктора Бута и Марию Бутину.

Бута в США приговорили к 25 годам тюрьмы за торговлю оружием, а Бутину обвиняют в незаконном лоббизме.

Напомним, что ФСБ сообщила о задержании Уилана 31 декабря и заявила, что тот проводил шпионские акции. Родственники американца говорят, что он приехал в Россию на свадьбу своего друга.

5 января в МИД РФ сообщили о задержании американцами гражданина России на Северных Марианских островах.

Источник: korrespondent.net