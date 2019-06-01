В США остановили автоматическое повышение зарплаты администрации Трампа

Государственное управления кадрами США приказало государственным учреждениям отменить запланированные автоматические повышения зарплаты вице-президенту Соединенных Штатов Майку Пенсу и министрам администрации Дональда Трампа, сообщила журналист газеты The Wahington Post Лиза Рейн, передает "Голос Америки".

"Это ответственное решение приняли только после того, как о повышении сообщили общественности", - написала Рейн в Twitter.

Late breaking news from @USOPM following our story on pay raises for top Trump political appointees: Memo from acting director Margaret Weichert directs agencies to stand down on enacting the raises until Congress acts. Prudent action taken only after the raises were made public — Lisa Rein (@Reinlwapo) 5 января 2019 г.

"Перед этим The Washington Post писала, что в результате прекращения действия ранее введенных ограничений на повышение зарплаты чиновникам, ведущие чиновники Трампа должны были получить автоматическое повышение годовой зарплаты в размере 10 000 долларов. Это произошло потому, что до сих пор не принят закон о финансировании правительства США, а ограничения, заложенные в предыдущий, - потеряли силу", - отмечает "Голос Америки".

По данным The Washington Post, зарплата вице-президента США должна была вырасти с 230 700 до 243 500 долларов в год, министров правительства Соединенных Штатов - с 199 700 долларов в год до 210 700, а их заместителей - с 179 700 до 189 600.

Новая глава комитета по ассигнованиям палаты представителей Ната Лоуи в этом контексте заявила: "В то время, когда больше 800 тысяч федеральных служащих не получают зарплату, совсем возмутительно, что администрация Трампа даже допускает мысль о том, чтобы воспользоваться преимуществом закрытия, чтобы выдать огромные повышение вице-президенту и его политическим назначенцам " Напомним, что 22 декабря 2018 года администрация США объявила о частичной приостановке работы федерального правительства. Причиной стали неразрешенные разногласия между Конгрессом и Белым домом, настаивающим на финансировании возведения стены на границе с Мексикой. Лидеры демократов, имеющих большинство в Палате представителей, и чиновники администрации США не смогли договориться в субботу, 5 января, о возобновлении работы правительства Соединенных Штатов в полном объеме. Переговоры продолжатся в воскресенье.

Источник: korrespondent.net