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06. 01. 2019

"Желтые жилеты" атаковали офис спикера правительства Франции

Субботние антиправительственные протесты во французской столице, которые сначала были мирными, переросли в беспорядки - полиции пришлось применять спецсредства и эвакуировать спикера правительства Бенжамена Гриво, пишет AP.

Стычки начались после того, как демонстранты отклонились от согласованного маршрута. Несколько авто были сожжены, а полиция применила водометы и световые гранаты.

Протестующие атаковали офис спикера французского правительства Бенджамина Гриво. Его и полдесятка коллег эвакуировали после того, как передние двери здания были частично разрушены с помощью строительных инструментов.
 
 
"Это было нападение не на меня. Это было нападение на институты, демократическую форму правления", - сказал позже Гриво.
 
Это была первая подобная атака на государственную собственность с тех пор, как субботние протесты начались в середине ноября. Протестующие пытались добраться до президентского Елисейского дворца.
 
По данным властей, около 50 тысяч человек участвовали в протестах по всей Франции в субботу, 5 января. Полиция насчитала около 3500 демонстрантов в Париже.
 
Напомним, что во Франции "желтые жилеты" проводят акции протеста по субботам, начиная с ноября 2018 года. Активисты выступают против повышения цен на топливо, правительственной налоговой политики в целом и требуют отставки президента и премьер-министра. 
 
 

Источник: korrespondent.net

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