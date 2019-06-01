Глава аппарата Пентагона ушел в отставку

Глава аппарата министерства обороны США контр-адмирал Кевин Свини ушел в отставку, сообщает Washington examiner.

"После двух лет в Пентагоне я решил, что настало время вернуться в частный сектор. Для меня было честью служить с этими мужчинами и женщинами в министерстве обороны", - заявил Свини.

Контр-адмирал Кевин Свини был на посту главы аппарата Пентагона с января 2017 года.

Напомним, министр обороны США Джеймс Мэттис объявил об отставке после решения Трампа о выводе американских войск из Сирии. Президент США аргументировал этот шаг победой над боевиками ИГИЛ в Сирии.

Трамп рассматривает кандидатуру бывшего сенатора Конгресса США Джеймса Уэбба на пост министра обороны.

Источник: korrespondent.net