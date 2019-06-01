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06. 01. 2019

Непогода в Греции: Один человек погиб, двое пропали без вести

 
Пожилая женщина найдена мертвой, двое мужчин пропали без вести в результате метелей в центре и на севере Греции, сообщила полиция, пишет Reuters.
 
Температура в регионах удерживается ниже нуля в течение почти недели. За это время сильные снегопады серьезно нарушили транспортное сообщение.
 
Тело 66-летней женщины было изъято из автомобиля, найденного перекинутым в Кератея, регионе в 45 километрах к юго-востоку от Афин. Двое мужчин, которые находились в автомобиле, исчезли.
 
"Ее муж и еще один мужчина, находившиеся в одной машине, пропали без вести с четверга, когда в этом районе господствовали плохие погодные условия", - сказал офицер полиции на условиях анонимности.
 
Греческая служба гражданской обороны призвала муниципальную власть готовиться к следующему периоду холодной погоды, который, как ожидается, ударит по стране в понедельник.
 
О тяжелых погодных условиях также сообщают в Австрии, Швейцарии и Германии. Аэропорт Мюнхена отменил  120 авиарейсов из-за снегопада.
 
Напомним, что в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1 на острове Закинтос в Ионийском море.
 
 

Источник: korrespondent.net

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