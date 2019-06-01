Непогода в Греции: Один человек погиб, двое пропали без вести

Пожилая женщина найдена мертвой, двое мужчин пропали без вести в результате метелей в центре и на севере Греции, сообщила полиция, пишет Reuters.

Температура в регионах удерживается ниже нуля в течение почти недели. За это время сильные снегопады серьезно нарушили транспортное сообщение.

Тело 66-летней женщины было изъято из автомобиля, найденного перекинутым в Кератея, регионе в 45 километрах к юго-востоку от Афин. Двое мужчин, которые находились в автомобиле, исчезли.

"Ее муж и еще один мужчина, находившиеся в одной машине, пропали без вести с четверга, когда в этом районе господствовали плохие погодные условия", - сказал офицер полиции на условиях анонимности.

Греческая служба гражданской обороны призвала муниципальную власть готовиться к следующему периоду холодной погоды, который, как ожидается, ударит по стране в понедельник.

О тяжелых погодных условиях также сообщают в Австрии, Швейцарии и Германии. Аэропорт Мюнхена отменил 120 авиарейсов из-за снегопада.

Напомним, что в Греции произошло землетрясение магнитудой 4,1 на острове Закинтос в Ионийском море.

Источник: korrespondent.net