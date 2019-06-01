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06. 01. 2019

ООН заявляет об увеличении числа беженцев в мире

К середине 2018 года в мире насчитывалось 68,8 миллиона мигрантов, что на 300 тысяч больше, чем по состоянию на декабрь 2017 года. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщает Верховный комиссариат ООН по делам беженцев.

В ООН отметили, что на данный момент миграционный кризис разворачивается в Бангладеш и Ливане.

Напомним, в декабре участники Генеральной Ассамблеи ООН в Нью-Йорке большинством голосов приняли миграционный пакт. Документ одобрили 152 государства.

Также сообщалось, что 10 декабря участники межправительственной конференции ООН в Марокко подписали Всемирный пакт о безопасной, упорядоченной и регулируемой миграции, впервые установивший общемировые стандарты обращения с трудовыми мигрантами. 

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Источник: korrespondent.net

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