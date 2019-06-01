В Атлантическом океане горит контейнеровоз

В Атлантическом океане горит большой контейнеровоз. Об этом заявили в Береговой охране США, пишет Укринформ в воскресенье, 6 января.

Пожар на судне начался в четверг с возгорания в одном из контейнеров и продолжается до сих пор. Из-за неблагоприятных погодных условий команда не могла эффективно бороться с огнем. В связи с увеличением площади возгорания и неспособностью взять огонь под контроль было принято решение эвакуировать команду.

Бельгийский буксир уже подошел к контейнеровозу, чтобы забрать всех 23 членов его экипажа и помочь в тушении пожара.

Отмечается, что 320-метровый контейнеровоз Yantian Express следовал из Коломбо в канадский Галифакс.

Как сообщалось, 2 января контейнеровоз Zoe попал в шторм на пути из голландского Антверпена в немецкий порт Бремерхафен и потерял в Северном море 270 контейнеров, в том числе с опасным грузом. Позже компания MSC, которая является владельцем судна, заявила, что начинает поиск контейнеров.

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Источник: korrespondent.net