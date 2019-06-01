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06. 01. 2019

В США мировой рекорд 90-летнего велосипедиста отменили из-за допинга

В США из-за положительного теста на допинг 90-летнего велосипедиста-любителя Карла Гроува лишили мирового рекорда. Об этом в субботу, 5 января, пишет The Telegraph.

Отмечается, что Гроув поставил рекорд в спринте на чемпионате США среди участников в возрасте 90-94 года. Однако в июле 2018 года в его анализах нашли запрещенный анаболический стероид эпитренболон, и результат велосипедиста отменили.

Спортсмен утверждает, что запрещенный препарат попал в его организм через мясо, которое он употреблял накануне соревнований.

Антидопинговое агентство США не согласилось с аргументами Гроува. В ходе разбирательства также выяснилось, что до этого спортсмен уже принимал допинг - кломифен.

Ранее сообщалось, что украинский спортсмен установил мировой рекорд скорости, разогнав свой электрический мотоцикл до 168 км/час.

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Источник: korrespondent.net

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