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07. 01. 2019

В Афганистане из-за оползня на руднике погибли более 30 человек

В афганской провинции Бадахшан в воскресенье, 6 января, из-за схода оползня в золотодобывающей шахте погиб 31 человек. Об этом сообщило агентство Pajhwok.

Отмечается, что инцидент произошел утром 6 января.

Оползень сошел в регионе под названием Шапу, где местные жители занимались поисками золота на глубине примерно 60 м.

По данным агентства, около десяти человек получили травмы и находятся в тяжелом состоянии.

Президент Афганистана Ашраф Гани выразил соболезнования родственникам погибших и пострадавших и поручил властям региона оказать им помощь.

На шахте в Китае произошла авария: есть жертвы

Ранее сообщалось, что в результате оползней во Вьетнаме погибли 13 человек.

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Источник: korrespondent.net

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