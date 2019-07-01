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07. 01. 2019

Американец не выдержал 11-летнего ожидания казни и покончил с собой

В Неваде приговоренного к смертной казни Скотта Дозьера нашли мертвым в тюремной камере. Об этом в воскресенье, 6 января, сообщила газета St. Louis Post-Dispatch.
 
По данным пресс-службы тюремного департамента, Дозьера обнаружили повешенным на простыне, привязанной к вентиляционному отверстию в его камере.
 
Правоохранители уверены, что осужденный совершил самоубийство. Ранее он заявил журналистам, что "жизнь в тюрьме − это не жизнь".
 
Дозьера приговорили к заключению за убийство мужчины в 2002 году. Позже следствие обнаружило улики, свидетельствующие о том, что он убил еще одного человека.
 
Это привело к ужесточению наказания.
 
В 2007 году мужчину приговорили к смертной казни, однако ее переносили из-за отсутствия необходимого препарата.
 
С момента последнего исполнения высшей меры наказания в штате утвердили новое вещество для инъекции. Адвокаты апеллировали к тому, что смерть, вызванная неопробованным препаратом, может причинить осужденному страдания, и добивались перенесения даты ее исполнения.
 
Напомним, в начале декабря 2018 года командующий Пятым флотом ВМС США Скотт Стирни был найден мертвым в своей резиденции в Бахрейне. Позже стало известно, что вице-адмирал совершил самоубийство.
 
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Источник: korrespondent.net

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